Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Polizze auto più care: la crescita
è del 4,3%

L’ANALISI. Secondo l’osservatorio di Facile.it i prezzi continuano a salire nel 2025. Il premio medio è di 526,33 euro l’anno.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
Rc Auto più cara in Bergamasca
Rc Auto più cara in Bergamasca

Il 2025 s’era aperto con un timido segnale d’incoraggiamento sul «raffreddamento» dei prezzi dell’Rc Auto, ora arrivano segnali di nuovo negativi: in Bergamasca, le polizze sono ora in aumento del 4,3% su base annua. È quanto emerge dalle analisi dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it e Assicurazione.it, portali specializzati nella comparazione delle offerte tra le diverse compagnie sulla base delle migliaia e migliaia di preventivi richiesti dagli utenti.

I dati

In provincia di Bergamo – i dati sono riferiti ad agosto – il premio medio si attesta a 526,33 euro all’anno: è un costo che si mantiene comunque al di sotto della media regionale (pari a 542,28 euro) e soprattutto a quella nazionale (645,58 euro). La Lombardia, infatti, è la quinta regione d’Italia con la tariffa Rc Auto più economica: in altri territori i valori schizzano verso l’alto soprattutto per via della maggiore incidentalità. La provincia lombarda più cara risulta sempre Milano, dove si arriva a 564,21 euro annui; la più conveniente è Lodi, a 503,27 euro.

In provincia di Bergamo – i dati sono riferiti ad agosto – il premio medio si attesta a 526,33 euro all’anno: è un costo che si mantiene comunque al di sotto della media regionale (pari a 542,28 euro) e soprattutto a quella nazionale (645,58 euro)

Ma perché i contratti tornano a essere più salati? «Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi Rc Auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia – premette Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it -. L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà». L’indice generale dei prezzi è infatti un indicatore che ha riflessi anche in questo ambito.

«Le garanzie accessorie più scelte sono l’assistenza stradale (47,15%), seguita da quella per gli infortuni del conducente (37,83%) e dalla tutela legale (29,67%)»

Facile.it evidenzia poi alcune altre tendenze correlate. «Le garanzie accessorie più scelte sono l’assistenza stradale (47,15%), seguita da quella per gli infortuni del conducente (37,83%) e dalla tutela legale (29,67%). Forse - ipotizza il portale - le modifiche del Codice della Strada, che hanno inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, possono aver portato il 20,6% degli assicurati a scegliere di tutelarsi dal rischio di rivalsa stipulando una garanzia accessoria chiamata garanzia di rinuncia alla rivalsa. Con questa opzione, la compagnia rinuncia al proprio diritto di rivalsa, assumendosi il costo del rimborso anche nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, ma anche per altre violazioni gravi del Codice della Strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lodi
Milano
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Servizi finanziari
Politica
politica interna
Trasporti
Andrea Ghizzoni
Facile.it