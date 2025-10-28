Il 2025 s’era aperto con un timido segnale d’incoraggiamento sul «raffreddamento» dei prezzi dell’Rc Auto, ora arrivano segnali di nuovo negativi: in Bergamasca, le polizze sono ora in aumento del 4,3% su base annua. È quanto emerge dalle analisi dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it e Assicurazione.it, portali specializzati nella comparazione delle offerte tra le diverse compagnie sulla base delle migliaia e migliaia di preventivi richiesti dagli utenti.

I dati

In provincia di Bergamo – i dati sono riferiti ad agosto – il premio medio si attesta a 526,33 euro all’anno: è un costo che si mantiene comunque al di sotto della media regionale (pari a 542,28 euro) e soprattutto a quella nazionale (645,58 euro). La Lombardia, infatti, è la quinta regione d’Italia con la tariffa Rc Auto più economica: in altri territori i valori schizzano verso l’alto soprattutto per via della maggiore incidentalità. La provincia lombarda più cara risulta sempre Milano, dove si arriva a 564,21 euro annui; la più conveniente è Lodi, a 503,27 euro.

Ma perché i contratti tornano a essere più salati? «Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi Rc Auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia – premette Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it -. L'inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà». L'indice generale dei prezzi è infatti un indicatore che ha riflessi anche in questo ambito.