Porte aperte per Creattiva Spring: al via fino a domenica la fiera delle arti manuali
L’EVENTO. I due padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane, pronti a far scoprire a professionisti e appassionati un mondo di colori, perline, ricami e tecniche creative.
Porte aperte per la 33esima edizione di Creattiva Spring, la storica fiera delle arti manuali organizzata da Promoberg. Per quattro giorni, fino a domenica 8 marzo, i due padiglioni della Fiera di Bergamo ospitano oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane, pronti a far scoprire a professionisti e appassionati un mondo di colori, perline, ricami e tecniche creative. Oltre alla creatività, ampio spazio è dato come sempre anche a formazione e benessere: tra le iniziative più attese la Creattiva Academy, dedicata a disegno e pittura, il Creattiva Show Lab, dove sperimentare nuove tecniche, Casa Creattiva (in collaborazione con Siser) dedicata alla decorazione e alle idee per la casa, e l’area Master Stitch, il laboratorio dedicato al cucito.
In occasione della manifestazione torna anche il progetto PreVieni in Fiera in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII, con uno spazio dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale della donna. La galleria centrale ospiterà un punto di contatto per sensibilizzare i visitatori e presentare la rete di servizi che l’Asst mette a disposizione. Non resta che entrare in fiera e lasciarsi ispirare dalla creatività, tra colori, tecniche e nuove idee da sperimentare.
Info e biglietti
Creattiva si svolge da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 presso la Fiera di Bergamo (via Lunga), con apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 da giovedì a sabato, e chiusura anticipata alle 17.30 la domenica. Oltre al parcheggio interno, sono confermate le navette gratuite con stazione ferroviaria e aeroporto di Orio al Serio (BGY) e le corse straordinarie Atb dedicate per facilitare l’arrivo al polo fieristico. Le informazioni aggiornate sul programma degli eventi e la biglietteria online sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva.
