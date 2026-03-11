Burger button
Economia / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

Pos e registratori telematici, è attivo il collegamento

LA NORMATIVA. Il nuovo obbligo interessa commercianti e titolari di attività. L’abbinamento si fa con procedura online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Marco Conti
Marco Conti
Per gli strumenti già in uso la registrazione va completata entro il prossimo 20 aprile
Per gli strumenti già in uso la registrazione va completata entro il prossimo 20 aprile

Da questa settimana è attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio che permette il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2026. Il collegamento (non fisico), mette in azione un abbinamento virtuale tramite un servizio online, disponibile nell’area riservata (in alto a destra) del sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Una guida utile

Agli operatori e ai loro intermediari è stata messa a disposizione anche una guida (formato Pdf) sul tema: 17 pagine che spiegano passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione, a cui si aggiungono i chiarimenti alle domande più frequenti (Faq) su casistiche specifiche.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente (anche tramite intermediario), con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) può accedere (selezionando la voce «fatturazione elettronica») al portale «fatture e corrispettivi» e associare, tramite il servizio «gestione collegamenti», la matricola del registratore telematico già censito in anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia («documento commerciale online»), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Le date da sapere

Vediamo le scadenze da rispettare. Per gli strumenti di pagamento già in uso al primo gennaio 2026 o utilizzati a gennaio 2026, la registrazione va completata entro il prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi, se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio. Informazioni ai seguenti numeri telefonici: 800.909696 (da fisso - numero verde gratuito), 06.976.176.89 (da cellulare), 06.454.704.68 (dall’estero).

Marco Conti
