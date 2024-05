Precompilata, la novità della modalità semplificata del 730

Dopo essere stati disponibili in sola consultazione, ora per i modelli delle dichiarazioni precompilate (con la grande novità della modalità semplificata e il boom dei primi due giorni con oltre 7 milioni e mezzo milione di cittadini che l’ha già inviata, 100mila in più rispetto allo scorso anno) è arrivato il via libera per entrare nell’applicativo predisposto dall’Agenzia Entrate e procedere a eventuali integrazioni o modifiche.

La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi utilizza il modello Redditi. I dati precaricati dal fisco riguardano in particolare spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali e (novità) i rimborsi per il «bonus vista». Si può accedere alla propria dichiarazione precompilata dalla home page del sito Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) entrando nella propria area riservata o seguendo il percorso: Servizi – Accedi alla precompilata, utilizzando una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, è possibile delegare un familiare o persona di fiducia, chiedendo l'abilitazione (valida tre anni) direttamente online o in videochiamata, tramite il servizio «prenotazione appuntamenti».

I passi da seguire