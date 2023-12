Premiata la giovane imprenditrice bergamasca Jessica Serra

Jessica Serra, 24enne di Bergamo è Coo & Co-Founder SIEve srls. A lei è andato il premio Women Excellence Award nella categoria Open innovation. Jessica Serra si è formata in ingegneria gestionale all’Università di Bergamo e ora partecipa al programma PoliHub del Politecnico di Milano. La giuria del premio «Women Excellence Award» dedicato alle eccellenze al femminile organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e la media partnership di Sky Tg24, l’ha premiata in quanto giovanissima manager in un settore in cui le donne sono ancora scarsamente rappresentate, le start-up deep tech, con risultati fin qui significativi. Nel suo ruolo di Coo, infatti, Jessica Serra ha contribuito, in soli 10 mesi, a un aumento di capitale di SIEve di fattore moltiplicativo 7 e al passaggio – in 12 mesi – da una valutazione 0 a una valutazione di 1,4 milioni di euro.