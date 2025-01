Primo giorno di saldi: pienone a Bergamo e nei centri commerciali - Video

Caccia allo sconto nella Bergamasca nel primo giorno di saldi invernali. I negozi del capoluogo e i centri commerciali sparsi in provincia stanno registrando un buon afflusso di clienti, pronti a sfruttare l’occasione per portarsi a casa articoli a prezzo ribassato.

Pienone in centro e in Città Alta

Sin dalla mattina il centro di Bergamo e Città Alta hanno registrato un bel movimento di persone che, sacchetti alla mano, si sono date allo shopping. Particolarmente gettonate dalle famiglie le attività commerciali che propongono capi di abbigliamento, intimo e accessori.

Traffico verso Oriocenter

Il rovescio della medaglia sono, come sempre, code e parcheggi sold out. Il traffico si è ulteriormente intensificato nel pomeriggio, nelle vie del centro e in particolare sull’asse interurbano, in direzione di Oriocenter.

Pienone anche a Oriocenter

(Foto di Colleoni) I saldi invernali, che normalmente registrano un grande interesse da parte del pubblico soprattutto nel corso del primo fine settimana di sconti, possono godere del primo ponte festivo del 2025, che permetterà di fare acquisti con maggior libertà per tre giorni consecutivi, da sabato 4 gennaio all’Epifania.

Il vademecum dei saldi

Via XX settembre la più gettonata

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).

