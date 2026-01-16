Protesta degli agricoltori il 20 gennaio: «Mercosur da modificare»

Agricoltori e allevatori tornano a manifestare davanti alle sedi europee per un accordo Mercosur «più giusto». L’appuntamento è per il prossimo 20 gennaio a Strasburgo , davanti al Parlamento Europeo, organo che dovrà approvare gli accordi di parternariato e di scambio adottati dal Consiglio lo scorso venerdì. L’approvazione del Parlamento è necessaria a concludere formalmente il via libera, anche se per l’entrata in vigore sarà necessaria anche la ratifica da parte di tutti gli stati membri dell’Unione.

L’accordo da rivedere

Secondo Coldiretti «la firma del Mercosur senza reciprocità e le dovute garanzie sui controlli sarebbe un grave danno per cittadini consumatori e agricoltori e un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero così di far entrare in Europa, e finire sulle nostre tavole, cibi prodotti senza gli stessi standard sanitari, ambientali, di lavoro etico e di sicurezza alimentare per i consumatori europei, che sono richiesti agli agricoltori europei». La questione gira tutta intorno alle regole che saranno imposte ai Paesi dell’accordo, ovvero Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay rispetto a produzione e vendita e alla soglia di salvaguardia che verrà applicata.