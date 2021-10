Razzino: «Con lo sblocco nessuna corsa ai licenziamenti nella Bergamasca»

La percentuale di chi sarà toccato dallo sblocco dei licenziamenti a partire dal 1° novembre potrebbe essere, in Bergamasca, molto bassa. Inferiore al 5% del totale dei contratti a tempo indeterminato per Marcello Razzino, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo, che parla a margine del convegno tenutosi ieri con il tema «Lo sblocco dei licenziamenti e il green pass. Riflessi sul rapporto di lavoro». Del resto la narrazione che coinvolge il territorio parla di una richiesta di occupazione in continuo aumento e un tasso di disoccupazione che ormai è da mesi stabile sulla soglia del 3%.

Marcello Razzino