Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award

La cerimonia di consegna del premio si è svolta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, nell’ambito della X edizione dello Standout Woman & Man Award International, promosso dall’Onorevole Cristina Rossello con il coinvolgimento di un ampio numero di istituzioni e associazioni nazionali.

Il riconoscimento è stato attribuito a Giovanna Terzi Bosatelli per un percorso di lungo periodo improntato a «una visione dell’impresa intesa come luogo di responsabilità, relazione e restituzione verso la comunità. Un approccio che, a partire dalla cultura del fare tipica del territorio bergamasco, ha saputo coniugare sviluppo industriale, attenzione alle persone e impegno sociale» fanno sapere da Polifin.

Nel motivare il conferimento del premio, la Commissione di valutazione ha sottolineato come il profilo di Giovanna Terzi Bosatelli rappresenti un «esempio di leadership esercitata con discrezione, continuità e senso di responsabilità, capace di tenere insieme competenza e attenzione, visione e concretezza. Un contributo che si inserisce pienamente nello spirito dello Standout Woman Award», volto a valorizzare modelli positivi e credibili per la società.

Il profilo di Giovanna Terzi Bosatelli

Nata a Trescore Balneario il 25 agosto 1955, Giovanna Terzi Bosatelli è entrata giovanissima nell’azienda di famiglia, Gewiss, dove ha lavorato a tempo pieno per oltre trent’anni ricoprendo incarichi diversi e affiancando il compianto fondatore, il Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, nelle fasi di crescita e consolidamento di una realtà industriale divenuta nel tempo punto di riferimento a livello internazionale. Un’esperienza che ha contribuito a definire uno stile imprenditoriale fondato su rigore, responsabilità e costante attenzione alla dimensione umana del lavoro.

All’interno del Gruppo Polifin, holding della Famiglia Bosatelli che detiene il controllo di società industriali e di sviluppo - tra cui il gruppo Gewiss, Costim Re e Chorus Life - «Giovanna Terzi Bosatelli continua a esercitare un ruolo di indirizzo e presidio valoriale».