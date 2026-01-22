Economia / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026
Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award
Giovanna Terzi Bosatelli, vicepresidente del Gruppo Polifin e consigliere di amministrazione di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026, riconoscimento internazionale assegnato a donne e uomini che si distinguono per sensibilità, responsabilità e impegno professionale e sociale.
La cerimonia di consegna del premio si è svolta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, nell’ambito della X edizione dello Standout Woman & Man Award International, promosso dall’Onorevole Cristina Rossello con il coinvolgimento di un ampio numero di istituzioni e associazioni nazionali.
Il riconoscimento è stato attribuito a Giovanna Terzi Bosatelli per un percorso di lungo periodo improntato a «una visione dell’impresa intesa come luogo di responsabilità, relazione e restituzione verso la comunità. Un approccio che, a partire dalla cultura del fare tipica del territorio bergamasco, ha saputo coniugare sviluppo industriale, attenzione alle persone e impegno sociale» fanno sapere da Polifin.
Nel motivare il conferimento del premio, la Commissione di valutazione ha sottolineato come il profilo di Giovanna Terzi Bosatelli rappresenti un «esempio di leadership esercitata con discrezione, continuità e senso di responsabilità, capace di tenere insieme competenza e attenzione, visione e concretezza. Un contributo che si inserisce pienamente nello spirito dello Standout Woman Award», volto a valorizzare modelli positivi e credibili per la società.
Il profilo di Giovanna Terzi Bosatelli
Nata a Trescore Balneario il 25 agosto 1955, Giovanna Terzi Bosatelli è entrata giovanissima nell’azienda di famiglia, Gewiss, dove ha lavorato a tempo pieno per oltre trent’anni ricoprendo incarichi diversi e affiancando il compianto fondatore, il Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, nelle fasi di crescita e consolidamento di una realtà industriale divenuta nel tempo punto di riferimento a livello internazionale. Un’esperienza che ha contribuito a definire uno stile imprenditoriale fondato su rigore, responsabilità e costante attenzione alla dimensione umana del lavoro.
All’interno del Gruppo Polifin, holding della Famiglia Bosatelli che detiene il controllo di società industriali e di sviluppo - tra cui il gruppo Gewiss, Costim Re e Chorus Life - «Giovanna Terzi Bosatelli continua a esercitare un ruolo di indirizzo e presidio valoriale».
Accanto all’attività professionale, nel suo percorso ha sempre avuto un ruolo centrale l’impegno nel sociale e nel mondo associativo. In particolare, l’esperienza maturata nella Croce Rossa Italiana ha rappresentato un riferimento costante ai valori della cura, dell’ascolto e dell’attenzione verso le persone più fragili, insieme a un più ampio impegno in ambito culturale, scientifico e solidale.Il suo contributo è stato riconosciuto anche a livello istituzionale con la Stella al Merito del Lavoro e con l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel 2006, nonché con il Premio Rosa Camuna conferito dalla Regione Lombardia nel 2010.
© RIPRODUZIONE RISERVATA