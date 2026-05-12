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Economia / Bergamo Città Martedì 12 Maggio 2026

Sacbo, Giovanni Sanga confermato alla carica di presidente

L’UFFICIALITÀ. Il consiglio d’amministrazione ha rinnovato le cariche. Nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri.

Redazione Web
Redazione Web
Sacbo, Giovanni Sanga confermato alla carica di presidente
Giovanni Sanga, confermato presidente di Sacbo

Bergamo

Il consiglio d’amministrazione di Sacbo, nominato nell’assemblea del 30 aprile, ha proceduto al rinnovo delle cariche: Giovanni Sanga è stato confermato alla carica di presidente, per il terzo mandato consecutivo, mentre sono stati nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri.

Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli. Definita anche la composizione del Collegio dei Sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal Ministero Economia e Finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente; Margherita Molinari.

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