Economia / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

Settore gomma-plastica, accordo sul contratto. In Bergamasca conta 10mila addetti

ECONOMIA. È stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale gomma-plastica per il triennio 2026-2028, che interessa 10mila addetti nella provincia di Bergamo. Ora la parola ai lavoratori.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Le organizzazioni sindacali territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Bergamo esprimono soddisfazione per l’intesa: «Un rinnovo che restituisce potere d’acquisto e rilancia la previdenza complementare, raggiunto prima della scadenza del contratto e con contenuti innovativi. Un risultato che rafforza diritti e tutele in una fase di profonda trasformazione tecnologica e produttiva».

Le basi dell’accordo

L’accordo prevede un aumento complessivo di 204 euro nel triennio, di cui 195 sui minimi, suddivisi in quattro tranche. Incrementato anche il contributo aziendale alla previdenza complementare, che arriverà al 2% a regime. Potenziati inoltre strumenti di partecipazione, relazioni industriali, formazione aziendale, tutele su salute e sicurezza e misure di sostegno per le lavoratrici vittime di violenza.

Sul fronte dell’inclusione, il testo rafforza le tutele per disabilità e gravi patologie, aggiorna il sistema classificatorio alle nuove professionalità e migliora apprendistato, contratti a termine e norme sugli appalti, valorizzando la contrattazione più rappresentativa.

Il voto ai lavoratori

Nelle prossime settimane l’accordo sarà illustrato nelle assemblee in provincia: lavoratrici e lavoratori saranno chiamati a esprimersi tramite voto.

