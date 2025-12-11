Settore gomma-plastica, accordo sul contratto. In Bergamasca conta 10mila addetti

Le organizzazioni sindacali territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Bergamo esprimono soddisfazione per l’intesa: «Un rinnovo che restituisce potere d’acquisto e rilancia la previdenza complementare, raggiunto prima della scadenza del contratto e con contenuti innovativi. Un risultato che rafforza diritti e tutele in una fase di profonda trasformazione tecnologica e produttiva».

Le basi dell’accordo

L’accordo prevede un aumento complessivo di 204 euro nel triennio, di cui 195 sui minimi, suddivisi in quattro tranche. Incrementato anche il contributo aziendale alla previdenza complementare, che arriverà al 2% a regime. Potenziati inoltre strumenti di partecipazione, relazioni industriali, formazione aziendale, tutele su salute e sicurezza e misure di sostegno per le lavoratrici vittime di violenza.

Sul fronte dell’inclusione, il testo rafforza le tutele per disabilità e gravi patologie, aggiorna il sistema classificatorio alle nuove professionalità e migliora apprendistato, contratti a termine e norme sugli appalti, valorizzando la contrattazione più rappresentativa.

Il voto ai lavoratori