Settore gomma-plastica, accordo sul nuovo contratto

Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastici hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese , e nel quale operano multinazionali come Pirelli, Michelin, Prysmian e Bridgestone. A Bergamo rappresenta un settore di punta con circa 12mila addetti. Lo rendono noto i sindacati specificando che i l contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre e avrà ora vigenza fino al 31 dicembre 2025 . L’aumento complessivo (Tec) nel triennio sarà di 167 euro e il montante salariale totale di 4.019 euro .