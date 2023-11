Shopping in provincia della tedesca Rhenus con Pesenti Trasporti

Dalla Germania, shopping bergamasco nel settore della logistica. La controllata italiana della tedesca Rhenus (Rhenus Overland Italia) ha infatti acquisito la società Pesenti Trasporti & Logistica con sede a Osio Sopra , specializzata nei trasporti nazionali, internazionali e logistica integrata. Con questa operazione diventa sempre più forte la presenza di Rhenus in una zona strategicamente rilevante considerata come il naturale snodo tra le principali vie di trasporto sia per il Nord Italia sia per i traffici internazionali in import ed export. Pesenti Trasporti è un’azienda familiare con oltre 60 anni di storia nel mondo dei trasporti: aveva esordito negli anni Sessanta con una flotta di cinque mezzi propri per arrivare, oggi, ad avere un parco automezzi di proprietà formato da 25 trattori e 50 tra trailer e semi-trailer per adattarsi alle diverse tipologie di carico.

Fatturato di 17 milioni

Quella di Osio Sopra è un’azienda che ha saputo evolversi negli anni e da iniziale autotrasportatore, ha integrato la propria offerta di servizi con attività di logistica, di movimentazione e distribuzione gestendo clienti nazionali e multinazionali di primaria importanza. Con un fatturato 2022 di 17 milioni di euro, Pesenti ha oggi una quarantina di dipendenti. «Il mantenimento delle salde origini e dei valori che sono stati elementi trainanti della nostra azienda sono per noi fondamentali e sono stati motivo per cui abbiamo valutato che Rhenus Logistics potesse, anche in qualità di nuovo azionista, esserne garante e dare ulteriore slancio all’ambiente dinamico che contraddistingue la nostra azienda», ha spiegato Benedetto Pesenti, amministratore delegato di Pesenti Trasporti & Logistica, che anche dopo l’acquisizione è stato confermato nel ruolo, con la Pesenti che manterrà la propria denominazione e la propria struttura organizzativa.