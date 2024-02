Silvio Albini, tessitore di relazioni: borsa di studio per un Master UniBg

Dedicato agli studenti del Master in International Marketing Management & Digital Context dell’Università di Bergamo il «Premio di Laurea Dottor Silvio Albini», istituito dalla famiglia e dal gruppo Albini per ricordare l’imprenditore bergamasco scomparso nel 2018, che credeva nell’importanza di ascoltare le nuove generazioni e di incoraggiarle a esprimere le proprie opinioni in ogni contesto.

Un «tessitore di relazioni» a tutto tondo, visionario quanto basta per intuire, oltre 20 anni fa, l’importanza del marketing anche in un ambito, quello tessile, non diretto al consumatore finale. «Aveva capito – ricorda il fratello Stefano, oggi presidente di Albini Group – che in un settore, tutto concentrato sulla qualità del prodotto e sul suo aspetto estetico, poteva avere invece grande rilevanza anche far conoscere il brand proprio a quel consumatore. All’epoca i primi investimenti della nostra azienda nel marketing furono una cosa quasi pionieristica, ma poi ci seguirono in tanti».

Coperta la retta d’iscrizione

La borsa di studio di 6 mila euro l’anno, che per i prossimi quattro anni si concretizza nella copertura dell’intera retta di iscrizione al Master in marketing, vuole sottolineare questo aspetto, insieme alla capacità di fare rete, altra caratteristica di Silvio Albini che, nei ruoli di vertice associativi ricoperti, lo rese protagonista dell’unificazione delle cinque fiere maggiori del tessile, sparse in cinque sedi diverse, in Milano Unica, oggi l’esposizione di riferimento per il tessuto di fascia alta a livello mondiale.

Intrecci e relazioni su cui si fonda anche il premio, nato dalla collaborazione tra Albini Group, Confindustria Bergamo (che offrirà nella sua struttura uno stage retribuito al vincitore/vincitrice) e i Rotary Club Bergamo e Bergamo Città Alta.