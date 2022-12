Start up innovative: Bergamo è decima ma in leggero calo

Lo conferma il rapporto diffuso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con InfoCamere e Unioncamere che monitora le performance economiche delle start up innovative . Secondo i dati del terzo trimestre 2022, a livello nazionale, le giovani realtà innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese sono in leggerissimo aumentano e toccano quota 14.708, +0,6% rispetto al trimestre precedente. Nella classifica provinciale, Milano riconferma la sua supremazia, con 2.787 start up, quasi il 19% del totale. Seconda è Roma con 1.619 start up, 11% del totale nazionale. Seguono più staccate le altre province della «Top ten», tutti territori che si confermano importanti bacini di crescita per le giovani realtà innovative. Napoli ne conta 705, (il 4,8% della quota nazionale), Torino 547 (3,7%), Bari 375 (2,5%) e poi seguono Bologna, Padova, Salerno, Brescia con Bergamo che si piazza decima.