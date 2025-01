Stipendi, la parità è lontana. A pesare anche il tipo di lavoro

Anche i dati di Cisl Bergamo confermano la resistenza del divario di genere nel mondo del lavoro: le donne guadagnano meno degli uomini e, di conseguenza, percepiscono pensioni più basse.

Sul territorio orobico è di circa 10mila euro la forbice fra la retribuzione media annua femminile e quella maschile: le donne percepiscono mediamente poco più di 21.000 euro, gli uomini 31.200 Se a livello nazionale nel 2023 le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini sono state di 643 euro, il 28,34% in più rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle donne, dalle ultime dichiarazioni dei redditi raccolte nei Caf del sindacato provinciale emerge che la disparità raggiunge picchi del 50%, sicuramente anche per effetto di contratti di lavoro part-time e perché le donne occupano posti meno remunerativi. Sul territorio orobico è di circa 10mila euro la forbice fra la retribuzione media annua femminile e quella maschile: le donne percepiscono mediamente poco più di 21.000 euro, gli uomini 31.200.

Ad avere retribuzioni inferiori ai 10 mila euro è il 14% delle donne e il 5 % degli uomini, mentre la situazione si ribalta sopra i 40 mila euro, dove si colloca il 16% degli uomini contro il 4% delle donne.

Italiani e stranieri, il divario

Il divario fra italiani e stranieri riguarda, invece, entrambi i sessi. Le lavoratrici italiane vengono pagate 5.834 euro all’anno più delle straniere (che rappresentano il 14% del totale), gli uomini 7.000 euro in più dei colleghi nati all’estero (18% del totale).

I settori di competenza

Quanto ai settori di appartenenza, il 70% della componente maschile è occupata nell’industria, nelle costruzioni e nei trasporti, tutte attività ad alto valore aggiunto, mentre la componente femminile per il 60% è impiegata nel settore pubblico e in quello dei servizi e del commercio, che hanno salari mediamente più bassi.

L’età e tipologia di famiglia

Guardando la composizione per età, i dichiaranti che hanno più di 50 anni, fascia nella quale le retribuzioni dovrebbero essere più alte per anzianità e carriera, la componente femminile si ferma al 38%, mentre quella maschile supera il 42%. I non coniugati e senza familiari a carico si equivalgono fra i due sessi, mentre il 37% delle donne ha almeno un figlio a carico, contro il 43% degli uomini, e solo l’1% delle donne ha il coniuge a carico, contro il 17% dei maschi.

«Basandoci soltanto sui lavoratori che si rivolgono ai Caf Cisl per la dichiarazione dei redditi, sicuramente questa visione è parziale - ammette Candida Sonzogni, segretaria provinciale di Cisl Bergamo - anche perché registriamo le differenze sul reddito lordo da lavoro senza avere dati rispetto al percorso di studio e formativo personale, agli inquadramenti, alla paga oraria, agli eventuali superminimi, al welfare, alla durata del rapporto di lavoro e agli orari».

Resta il fatto, però, che le differenze emergono comunque e che «il divario salariale rende più fragile la componente femminile della società non solo oggi, ma anche nel lungo periodo, e questo aspetto non può non preoccupare», aggiunge Sonzogni riferendosi alle ricadute sulle pensioni.

L'altro elemento che la segretaria provinciale Cisl sottolinea è «la maggiore concentrazione dell'occupazione femminile nel settore della scuola, dei servizi e della cura non solo in Italia e nella nostra provincia. Come evidenzia l'Eurostat, questo vale un po' per tutti i Paesi, ma le dinamiche retributive tra i settori economici non sono identiche da una nazione all'altra».