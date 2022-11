Stipendi più alti e riposi: «La ricetta per frenare la fuga del personale»

Paghe più alte, orari di lavoro più sostenibili, più giorni di chiusura alla settimana. In altre parole, una maggiore attenzione nei confronti della qualità della vita dei lavoratori per convincerli a tornare là da dove sono scappati durante la pandemia. Sono queste le misure che le imprese del terziario – e in particolare i pubblici esercizi – sono disposte a mettere in campo per trovare nuovo personale. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Ascom Confcommercio a Format Research sulla mancanza di addetti nel terziario in provincia di Bergamo. In due anni solo bar e ristoranti, i più colpiti dalla crisi del Covid e dalla fuga del personale, hanno perso circa 2mila addetti, pari al 10% del totale; molti di loro non sono stati rimpiazzati in estate e il timore è che sarà difficile trovarne anche la prossima primavera.