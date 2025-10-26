Successo per Forme, oltre 50mila presenze tra Città Alta e il Sentierone

«Forme è sempre più in forma – commenta con una battuta Francesco Maroni, presidente dell’associazione The Cheese Valleys – Le Tre Signorie -. Siamo veramente soddisfatti per la mole di pubblico che ci ha seguito. Nel decennale abbiamo fatto ancora più sistema con 4 province (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) e le rispettive Camere di Commercio. Non ci resta che ringraziare le istituzioni e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, dando l’appuntamento a Forme 2026».

I formaggi bergamaschi a Forme Gli stand di Forme

Durante Forme Anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, conferma «il grande successo di Forme, che quest’anno si è svolta all’interno del più ampio palinsesto di Agricultura e Diritto al Cibo, mettendo in evidenza le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, senza dimenticare gli aspetti culturali e i valori legati alla sostenibilità». Presente agli appuntamenti di Forme anche Robi Amaddeo, consigliere provinciale delegato al turismo, che sottolinea «l’importanza del progetto per la valorizzazione di tutto il territorio e l’apporto fondamentale dei giovani come capitale umano».

Dopo il plauso ricevuto dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, oggi è arrivato a Bergamo in visita ufficiale anche l’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi «per toccare con mano una manifestazione unica che valorizza il nostro patrimonio caseario, dove Bergamo vanta il record di ben 9 Dop». Si è concluso dunque un fine settimana ricco di sapori e di convivialità con allestimenti che hanno coinvolto Piazza Vecchia, il Circolino e il Sentierone dove è nato il nuovo Cheese Park insieme alle altre due città creative Unesco per la Gastronomia, Alba e Parma.

Premiati il Branzi Ftb stagionato della Latteria sociale di Branzi e il gorgonzola Dop dolce del caseificio Arrigoni Battista di Pagazzano.

L’Italian Cheese Awards