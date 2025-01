Superbonus, in arrivo gli accertamenti catastali per 9mila bergamaschi

In questi giorni molti bergamaschi che hanno beneficiato del superbonus riceveranno una lettera dall’Agenzia delle Entrate che intende accertare se si è provveduto alla revisione dei valori catastali dell’immobile così come previsto dalla normativa. La missiva riguarda poco meno di 9.000 abitazioni coinvolte in Bergamasca. È ciò che emerge dalle stime elaborate da Cisl Bergamo su dati Enea – Ente nazionale per l’energia e lo sviluppo sostenibile - pubblicati a fine anno.