Superbonus, salve le villette ma resta il nodo dei crediti

Tre mesi in più alle villette per finire di pagare i lavori con l’agevolazione piena; sconto e cessione garantiti per Iacp, onlus, barriere architettoniche e sisma; una soluzione per risolvere il nodo dei lavori relativi a caldaie e infissi. Sono le principali modifiche in arrivo con il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus. Inizia infatti in commissione Finanze alla Camera il voto sugli emendamenti e su questi temi si sarebbe già trovata una convergenza. E mentre si va verso una soluzione per le spese del 2022, resta invece ancora irrisolto il tema dei crediti incagliati, con l’ipotesi di usare gli F24, proposta da banche e costruttori, che continua a lasciare freddo il Mef.