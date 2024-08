Supermarket aperti a Ferragosto. I sindacati: prassi che non ci piace

Prendiamo Esselunga: a eccezione del punto vendita di via San Bernardino a Bergamo, gli altri sono aperti. I negozi di Nembro e Stezzano (all’interno dello shopping center «le due torri») dalle 8 alle 20, mentre quelli di Celadina, via Corridoni e Curno fino alle 14. Per quanto riguarda Conad, il punto vendita in città resta aperto dalle 9 alle 14, mentre quello di Curno è chiuso, al pari del Centro Commerciale Curno. Anche gli ipermercati Iper-La grande i sono aperti: Brembate (fino alle 14), Seriate (fino alle 20) e Orio (fino alle 22, dato che Oriocenter è aperto regolarmente).