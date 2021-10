Tasse e prezzi, ecco i grandi timori delle famiglie italiane

L’ombra della pandemia va piano piano schiarendosi e la ripresa sembra ormai avviata, con una crescita acquisita del Pil che per il 2021 ha toccato quasi il 5%, ma tra le famiglie italiane si respira ancora un clima di timore e di grande incertezza. A rischio, si teme, sarebbero infatti i redditi, il risparmio il lavoro, i prezzi. E anche le imprese restano guardinghe.

La produzione industriale nel mese di agosto, rileva l’ufficio di statistica, è scesa dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre al netto degli effetti di calendario si è registrata una stasi rispetto ad un anno prima. E anche se la buona notizia è che nei primi 8 mesi del 2021 le imprese hanno prodotto il 16,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aziende lamentano però un «mismatch tra domanda e offerta» e per questo faticano a trovare la manodopera necessaria per aumentare la produzione.

Sempre sul fronte delle aziende, un’altra ombra all’orizzonte potrebbe essere quella della difficoltà a reperire le materie prime : secondo Nomisma per comprenderne gli eventuali riflessi sulla produzione bisogna infatti attendere il dato di settembre, dove la carenza di materie prime e le strozzature nelle catene del valore si sono fatte più pressati. Uno spettro, questo che inquieta anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Pur riconoscendo che i risultati del Pil «vanno oltre ogni nostra aspettativa» avverte infatti che «ci sono importanti ombre sulla ripresa, tra tutte la difficoltà del reperire le materie prime e i costi energetici».