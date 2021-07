Tinosana sbarca in Sicilia e firma gli arredi di Palazzo Salomone a Ortigia - Foto

Un palazzo seicentesco, incastonato tra le strette vie del centro storico e il pittoresco mare di Ortigia, custodisce il Palazzo Salomone. Il boutique hotel che da sabato 3 luglio 2021 è pronto a riaprire le sue porte, entrando in attività con il Ristorante Cortile Santo Spirito. Entrambe le realtà d’eccellenza, portano il segno negli arredi della maestria di Tinosana, storica falegnameria di Almenno San Bartolomeo famosa a livello internazionale per la realizzazione di arredi per l’hotellerie di lusso e navi da crociera di grande prestigio. L’Hotel, dalla tipica facciata in pietra arenaria, situato alle spalle della chiesa barocca dello Spirito Santo, nasce dalla passione di quattro amici, Simona Elisa, Francesco e Luigi, che hanno deciso di donare a Siracusa una location unica nel suo genere, capace di rispettare la tradizione del luogo e, al tempo stesso, di reinterpretarla. Con questo spirito, il Palazzo è stato sottoposto a un’importante operazione di recupero architettonico e strutturale, condotto nel pieno rispetto dei dettami delle Belle Arti e senza impatto sul contesto architettonico. La sfida per Tinosana, infatti, è stata proprio cercare di offrire le soluzioni di arredo più adatte alle nuove architetture, traducendo in realtà ciò che la proprietà aveva a lungo immaginato. Il risultato è un design moderno e sorprendente che accoglie alcuni aspetti più tradizionali e autentici.

