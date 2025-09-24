Burger button
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025

Torna «Aziende aperte»: visite guidate nella sede di 25 imprese orobiche

L’INIZIATIVA. In programma sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre con iscrizioni obbligatorie dai siti o canali social ufficiali.

Astrid Serughetti
Astrid Serughetti
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La sede Diachem di Caravaggio aprirà sabato 4 ottobre
La sede Diachem di Caravaggio aprirà sabato 4 ottobre

Un tour «alla scoperta dei tesori industriali del territorio». Con queste parole Confindustria Bergamo sceglie di spiegare cos’è «Aziende aperte», l’iniziativa in programma nelle giornate di sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre, che permetterà di entrare in 25 realtà industriali della provincia con visite guidate dedicate alla cittadinanza e ai familiari dei dipendenti. La novità di questa terza edizione sta negli ambiti produttivi di appartenenza, non saranno più solo le aziende del Gruppo Materie plastiche e Gomma ad aprire le proprie sedi, ma siti produttivi attivi in diversi ambiti.

«Aziende aperte è un progetto strategico – sottolinea Oscar Panseri, vicepresidente di Confindustria Bergamo - che consente alle aziende di raccontarsi e di mostrare innovazioni tecnologiche e macchinari all’avanguardia, ma soprattutto luoghi attrattivi dove lavorare e crescere. Le persone, anche in tempi in cui tecnologia e intelligenza artificiale sembrano prendere il sopravvento, restano la nostra risorsa più preziosa ed è fondamentale saper dialogare strettamente con il territorio e con le giovani generazioni».

Le aziende coinvolte

«L’obiettivo - spiegano da Confindustria - è quello di rafforzare le occasioni di incontro con la comunità, in un’ottica di maggiore trasparenza e visibilità per il mondo industriale»

Ad aprire i cancelli sabato 27 settembre saranno in dieci: Bianchi Industry a Zingonia, Capoferri Serramenti con la sede di Adrara San Martino, CiEffe Metalli di Fontanella, Itaflon di San Paolo D’Argon, Lombardo di Villongo, Marlegno di Calcinate, Multi di Bergamo, Nolangroup di Brembate Sopra, Scaglia Indeva di Brembilla, Nicro di Vallate in provincia di Cremona e Record di Bonate Sotto. In queste ultime due aziende l’evento è rivolto solamente a dipendenti e famiglie. Sabato 4 ottobre sarà il turno della Aoc di Filago, Basf Italia di Zingonia, Capoferri Serramenti con la sede di Telgate, Diachem di Caravaggio, Farmol di Comun Nuovo, Fassi Gru di Albino, Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, Socaf di Osio Sotto e Radici Pietro Industries&Brands di Cazzano Sant’Andrea. Si aggiungono, ma limitando l’evento a dipendenti, famiglie o inviti selezionati, Brembana&Rolle di Valbrembo, Crotti Antincendio di Treviolo, Iematech di Brivio in provincia di Lecco, Induplast di Bolgare, Pm Serramenti di Mornico al Serio, e TAV Vacuum Furnaces di Caravaggio.

In ogni azienda i visitatori verranno accompagnati in tour guidati alle varie aree di attività, grazie all’allestimento di percorsi organizzati con un’attenzione particolare alle norme di sicurezza e della privacy. «L’obiettivo - spiegano da Confindustria - è quello di rafforzare le occasioni di incontro con la comunità, in un’ottica di maggiore trasparenza e visibilità per il mondo industriale». I form di iscrizione, obbligatori, sono sui siti ufficiali aziendali o sui canali social delle imprese.

Bergamo
Adrara San Martino
Fontanella
Villongo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Industria Trasformazione
Politica
politica interna
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Oscar Panseri
Confindustria Bergamo
Bianchi Industry
Lombardo