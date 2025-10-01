Trenord cerca capitreno, candidature fino al 15 ottobre

Trenord cerca nuovi capitreno. Fino al 15 ottobre è possibile candidarsi per entrare nel team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2300 corse giornaliere in Lombardia e in sette province delle regioni vicine. È possibile candidarsi anche per gli ruoli di responsabile manutenzione impianti e operatore e tecnico manutenzione rotabili. Tutti i dettagli per partecipare alla selezione sono disponibili sulla pagina «Lavora con noi» del sito trenord.it.

Formazione e tirocinio

Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa. Per quella corsa è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori, è quindi incaricato di organizzare e gestire comunicazione ed eventuale assistenza. I candidati parteciperanno a un percorso di formazione di circa sei mesi, al termine sosterranno esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio, necessario all’abilitazione.

I requisiti

Per partecipare è necessario un diploma di scuola media superiore, una buona conoscenza dell’inglese e - preferibilmente - anche di altre lingue straniere. È richiesta la disponibilità a spostarsi in Lombardia e regioni limitrofe, flessibilità oraria, ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione e atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.

Altre posizioni aperte

Trenord è poi alla ricerca di un responsabile manutenzione impianti, incaricato di gestire asset immobiliari e attrezzature di lavoro degli impianti di manutenzione, garantendo efficienza operativa, valorizzazione strategica e conformità alle normative. Si richiede una laurea magistrale in ingegneria industriale, edile o meccanica, esperienza in contesti industriali strutturati e una conoscenza approfondita dei processi di asset management e manutenzione industriale. Sono inoltre richieste esperienza nella gestione di budget e pianificazione degli investimenti e familiarità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro, gestione delle attrezzature e tutela ambientale.