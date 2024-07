Trevigliese tra le 100 donne più influenti nell’economia

Lo afferma la rivista «Forbes Italia», che ha inserito la trevigliese nella classifica 2024 delle donne di successo. Giunto al settimo anno, l’elenco include «fondatrici di aziende e imprenditrici che continuano lunghe tradizioni familiari. Ma anche manager, artiste, scienziate, sportive, giornaliste», si legge sulla rivista che ha fatto delle classifiche in chiave business uno dei suoi marchi di fabbrica più riconosciuti. Airoldi è stata inserita tra le cento donne più influenti in quanto Chief business officer presso «Condé Nast Italia». Detto in altre parole, è la figura professionale di più alto grado del gruppo editoriale che in Italia pubblica «Vogue», «Vanity Fair», «La Cucina Italiana», «Wired», «GQ», «Traveller», «AD».

Conta un totale di tre milioni di lettori delle riviste, a cui aggiungere i trenta milioni di visitatori unici dei siti e oltre 23 milioni di fan sui social, solo per citare alcuni numeri. Al vertice del gruppo c’è Airoldi, trevigliese classe 1979. La sua carriera è iniziata a 19 anni in una concessionaria di pubblicità ed è progredita in modo esponenziale. Nel 2023 ha ricevuto anche la massima benemerenza civica trevigliese, il «San Martino d’oro». In quell’occasione, in un’intervista, raccontava la propria carriera definendo «Condè Nast» come «un luogo molto stimolante, nel quale i cambiamenti sono frequenti. Io ho sempre seguito il consiglio che, con ironia, mi ha dato Franca Sozzani: “Punta in alto, che a scendere si fa sempre in tempo”».