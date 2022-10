Turismo, dalle Entrate via libera al bonus Imu

Via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate al bonus Imu per le imprese del settore del turismo. Con un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati infatti definiti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni introdotte dal decreto legge n. 21/2022 (misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) riguardanti anche le imprese del turismo.