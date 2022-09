Un secolo di Moretti: dal mulino a Bergamo al sito 4.0 di Spirano

Cento anni, quattro generazioni e un solo obiettivo imprenditoriale: portare avanti la propria tradizione e la qualità dei prodotti nel mondo . Il Gruppo Moretti festeggia il traguardo del secolo di attività annunciando nell’occasione che il proprio marchio è entrato ufficialmente nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, un riconoscimento voluto dal Mise per proteggere la proprietà industriale delle eccellenze made in Italy. «Sono stati molti i periodi duri e ancora di più i cambiamenti avvenuti in questo secolo, sia nel mondo sia nel nostro gruppo – commenta il presidente Battista Moretti -, ma non ci siamo mai fermati né arresi: noi della famiglia abbiamo continuato ad impegnarci per la crescita e lo sviluppo delle nostre aziende».