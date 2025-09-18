Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Venerdì sciopero dei lavoratori di 4 ore per Gaza

LA MOBILITAZIONE. È la mobilitazione indetta per venerdì 19 settembre anche dalla Cgil di Bergamo per «condannare l’invasione di Gaza.

Luca Binzanni
Luca Binzanni

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bandiere Cgil durante una manifestazione
Bandiere Cgil durante una manifestazione

Bergamo

Quattro ore di sciopero a fine turno in tutti i settori privati, tranne quelli sottoposti alla legge sui «servizi essenziali», e manifestazioni nelle principali città italiane. È la mobilitazione indetta per venerdì 19 settembre dalla Cgil, su scala nazionale e anche a Bergamo, per «condannare l’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano e il genocidio del popolo palestinese».

Un presidio in piazza Matteotti

La Camera del lavoro bergamasca ha organizzato dalle ore 16 un presidio in piazza Matteotti, che confluirà poi nell’appuntamento quotidiano permanente a sostegno della Global Sumud Flotilla. All’iniziativa locale hanno aderito anche Rete per la pace e il disarmo, Anpi, Partito democratico, Giovani democratici, Avs, Auser, Uni+, Sunia e Federconsumatori: nell’occasione sarà realizzata un’opera da parte dell’artista Salvatore Falci e ci saranno i collegamenti con il bergamasco Dario Crippa e con l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, entrambi a bordo della Flotilla, e anche con l’attivista Francesco Perna, già impegnato nella distribuzione di acqua a Gaza.

L’appello

«Chiediamo lo stop immediato ai bombardamenti su Gaza, l’apertura di corridoi umanitari e la messa in sicurezza della popolazione civile – spiega Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo –. Va sospesa ogni cooperazione commerciale e militare con Israele finché non cesseranno la guerra e l’occupazione. È urgente il riconoscimento dello Stato di Palestina e una conferenza di pace sotto l’egida Onu. Continueremo a mobilitarci per la pace, in Palestina come in Ucraina, e contro tutte le guerre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
sciopero
Sindacati
Lavoratore
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Benedetta Scuderi
Marco Toscano
Dario Crippa
cgil
Partito Democratico
Federconsumatori
Organizzazione delle Nazioni Unite