Via al bonus per pagare la baby sitter, «ma ottenerlo è una corsa a ostacoli»

L’obiettivo, messo nero su bianco, è quello di «sostenere l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro delle donne con carichi di assistenza e cura nei confronti di figli e parenti». Per farlo, Regione Lombardia ha lanciato un nuovo voucher da 400 euro al mese per contribuire al pagamento delle baby sitter, ma col rischio – osserva la Cgil – che i requisiti per richiederlo lo trasformino in una «corsa a ostacoli».

Chi può richiederlo

Il bando, dal titolo «Lombardia per le donne», è aperto sino al 15 dicembre sul sito www.bandi.regione.lombardia.it. Potranno richiederlo le donne che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato o parasubordinato da non più di 60 giorni e con la durata di almeno 6 mesi, purché precedentemente disoccupate da almeno tre mesi; oppure le donne che da non più di 60 giorni abbiano trasformato da part-time a tempo pieno il proprio contratto. Nel perimetro della misura rientrano anche le donne con partita Iva aperta da non più di 60 giorni o titolari di impresa individuale da non più di 60 giorni, purché fossero prive di occupazione da almeno tre mesi.

La Regione: «Lombardia apripista»

Per accedere al bonus, queste donne devono avere a carico figli fino a 14 anni, oppure fino a 18 anni con disabilità, oppure parenti fino al secondo grado maggiorenni con disabilità, e devono aver stipulato un regolare contratto per prestazioni di baby- sitting, educazione, assistenza o cura. Il voucher non ha limiti Isee: se la domanda viene accettata, il contributo della Regione sarà di 400 euro al mese per un anno, più un bonus una tantum fino a 300 euro a rimborso delle spese per i servizi di gestione amministrativa del contratto. Per Simona Tironi, assessore regionale al Lavoro, «Regione Lombardia fa da apripista a livello nazionale. Per le donne, la decisione di lavorare e le modalità con cui svolgere questa attività sono spesso influenzate dalla responsabilità di assistenza che hanno nei confronti di minori o parenti non più autosufficienti. Sono quindi costrette ad accettare una sfida di particolare difficoltà che, inevitabilmente, si riflette su persone che non hanno a disposizione servizi di sostegno. “Lombardia per le donne” consente di conseguire due obiettivi importanti: garantire posti di lavoro alle mamme che possono guardare al tempo pieno con maggiore serenità e, contemporaneamente, contribuire all’emersione del lavoro nero di colf e badanti che non sempre sono regolarmente contrattualizzate».

La Cgil: «Troppi paletti»