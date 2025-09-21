Vino, un’ottima annata: le giacenze in cantina rovinano la festa

Lo stallo dei consumi di vino, con un calo nell’ordine del 30%, sta causando un aumento delle giacenze anche nelle cantine orobiche. In provincia si conferma un’ottima annata dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ma il rovescio della medaglia è rappresentato dalla situazione geopolitica che non aiuta il comparto fra guerre, dazi, inflazione e diminuzione del potere d’acquisto. A questi elementi si somma il timore legato al nuovo codice della strada, che prevede norme più severe per tutti coloro che si mettono alla guida .

Marco Locatelli, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio , parte dal bilancio dell’annata «caratterizzata da una buona vendemmia, nonostante le difficoltà scaturite dal clima. In questo momento stiamo raccogliendo i rossi e chi ha ben lavorato ricorderà il 2025 come una vendemmia qualitativa e anche con una buona quantità».

«Veniamo da un triennio scarso dal punto di vista quantitativo, quindi al momento il mondo Valcalepio sta soffrendo meno il calo dei consumi, che è salito a doppia cifra nei ristoranti»

Proprio la disponibilità di vino in cantina, paradossalmente, rappresenta ora la preoccupazione più grande: «veniamo da un triennio scarso dal punto di vista quantitativo, quindi al momento il mondo Valcalepio sta soffrendo meno il calo dei consumi, che è salito a doppia cifra nei ristoranti – conclude Locatelli -. È chiaro che c’è molta preoccupazione per il futuro: possiamo solo sperare che sia un momento transitorio». Sergio Cantoni, direttore della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon, primo produttore in provincia, conferma che «la situazione di mercato non è per nulla positiva, anche perché la maggior parte dei locali segna un meno 30% dei consumi rispetto allo scorso anno: è inutile girarci intorno. Al momento si registrano giacenze importanti in tutto il mondo del vino, che rischiano peraltro di deprimere le quotazioni – conclude Cantoni -. La vendemmia, positiva per qualità e quantità, è stata affrontata quasi malavoglia proprio perché le aziende hanno tanto vino invenduto e sono preoccupate per i prossimi mesi».