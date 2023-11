Vola l’export agricolo trainato da bevande e formaggi, record di vendite Usa

Una produzione agricola in tenuta, un export che cresce in maniera importante e che «sfonda» soprattutto negli Usa con un record di vendite che fa ben sperare anche per i mesi futuri: i dati della congiuntura agroalimentare del primo semestre di quest’anno forniti dalla Camera di commercio, inducono finalmente all’ottimismo. L’exploit arriva soprattutto dalle vendite di bevande, con l’acqua minerale che in Bergamasca fa da traino (Sanpellegrino soprattutto che domina sulle tavole americane, ma non solo) e dai formaggi, che con ben 9 Dop rendono la Bergamasca una delle province di punta del lattiero-caseario italiano. Complessivamente nei primi sei mesi 2023 le esportazioni agroalimentari hanno toccato complessivamente i 718 milioni di euro, in aumento del 18,9% , leggermente meglio della Lombardia (+18,1%), ma distaccandosi nettamente dall’Italia (+7,1%).