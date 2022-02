Offriamo una via d’uscita ai giovani che abitano in una periferia psichica

Molti giovani hanno passato gli anni di università guardando i professori fare lezione o effettuare gli esami da un monitor, non hanno mai vissuto quella vita da «matricola» e poi di studente - acquistando «in presenza» nuove conoscenze, relazioni, affetti, amori, amicizie - che è uno dei momenti più belli della propria vita. Questa condizione con tratti comuni a quasi tutti i ragazzi italiani ha portato a dei fenomeni patologici sfociati in violenze inaudite. Il numero e i particolari degli stupri che si sono verificati a Milano a capodanno a opera delle «baby gang» (che di «baby» hanno solo il soprannome) ha sconcertato persino le forze dell’ordine. Quel che colpisce è che spesso non sono ragazzi provenienti dalle periferie metropolitane o da contesti degradati quelli che estraggono un coltello all’improvviso di fronte a un coetaneo ignaro per farsi dare un telefonino, come capita tutti i giorni a Milano anche in pieno centro, ma di adolescenti anche di buona, ottima famiglia. La periferia da spaziale è diventata psichica. La loro vita di gruppo, fondamentale per conquistarsi autonomia, non assume forme sociali costruttive e così a volte può diventare patologica, violenta, criminale. Un fenomeno che non possiamo più prendere sottogamba.