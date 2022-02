Caro energia, il Paese ostaggio della crisi

La Germania ci è arrivata dopo il disastro di Fukushima del 2011. Ma ha avuto un costo. L’Italia da allora ha dovuto supplire alla mancanza del nucleare con il gas e quindi si è esposta alla dipendenza altrui. La ripresa economica dopo un anno di fermo produttivo ha portato a un balzo della luce all’ingrosso nel 2021 di più del 500% e del gas del 400%. Risultato: nel primo trimestre del 2022 le famiglie italiane hanno dovuto sopportare un carico del 131% in più per la luce e del 94% del gas. Il ricatto di Vladimir Putin sulle forniture di gas ha fatto il resto. Questo spiega perché i miliardi di euro del governo a sostegno dei due milioni di famiglie povere e dei milioni di piccole imprese sia, se pur di poco, inferiore solo alla Francia in Europa.

Il presidente Macron ha le elezioni nel 2022 e deve prevenire il malcontento degli elettori ma per l’Italia è un problema strutturale. In questo decennio la mancata ripresa della produttività del sistema Paese ha penalizzato l’Italia e ha ridotto molte, troppe famiglie in semi-povertà. Lo stesso dicasi per i milioni di piccole imprese che per dimensione non riescono a ridurre le spese in scala e sono esposte agli sbalzi dell’andamento economico. Per molte di esse gli aumenti dell’energia significano la chiusura degli impianti. L’evasione fiscale cosiddetta «di sopravvivenza» non funziona con la bolletta.