A Torre Boldone c’è il «Cre sospeso». «Nessun ragazzo verrà lasciato a casa»

Piccole e grandi donazioni come segno di attenzione a tutti quei bambini e adolescenti che, a causa delle difficoltà economiche delle famiglie, non potrebbero permettersi di frequentare le attività estive messe in campo dalla Parrocchia. A Torre Boldone nasce il «Cre sospeso», un’iniziativa che, sulla falsa riga del caffè sospeso, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie che non riescono a far fronte alla spesa del Centro ricreativo estivo (la cassetta per le offerte è sistemata in oratorio).