Al seggio a Sorisole è arrivata anche... una mucca. E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto

Un messaggio che i bambini troveranno in classe alla ripresa delle lezioni: ci hanno pensato due agenti della Polizia a Sorisole che lunedì sera hanno scritto alla lavagna un ricordo per i piccoli alunni della scuola primaria.

Il messaggio di ringraziamento dei poliziotti in servizio di vigilanza alla scuola di Sorisole i Un messaggio di ringraziamento di chi è stato in servizio di vigilanza ai seggi presso la scuola di Sorisole in via Roccoli 1: «Grazie bambini per averci ospitato in questa bellissima scuola! - hanno scritto alla lavagna -. Durante questo referendum la bellezza dei vostri disegni ci ha fatto compagnia facendoci tornare indietro nel tempo. Continuate a studiare e sorridere sempre: siete voi il nostro futuro». Lo hanno hanno firmato Gianpiero e Cosimo, poliziotti della Questura di Bergamo con tanto di cuori e disegno dell’auto della polizia.

La mucca entrata nel cortile dei seggi a Sorisole Un commento che emozionerà ragazzi e insegnanti alla ripresa delle lezioni, mentre fa sorridere l’ospite di sicuro inaspettato che ha raggiunto il seggio delle scuole medie di Sorisole. All’Istituto Lanfranchi, sede dei seggi elettorali, domenica si è presentata un’elettrice decisamente fuori dal comune: una mucca. L’animale, dopo essere fuggito da un vicino recinto, ha pensato bene di fare una passeggiata nel cortile della scuola.