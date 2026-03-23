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Cronaca / Hinterland Lunedì 23 Marzo 2026

Al seggio a Sorisole è arrivata anche... una mucca. E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto

LE CURIOSITÀ. Tutto a Sorisole: una mucca all’istituto Lnfranchi mentre in via Roccoli un messaggio sulla lavagna per i piccoli studenti.

Redazione Web
Redazione Web
Al seggio a Sorisole è arrivata anche... una mucca. E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto
Il massaggio sulla lavagna della primaria di Sorisole

Sorisole

Un messaggio che i bambini troveranno in classe alla ripresa delle lezioni: ci hanno pensato due agenti della Polizia a Sorisole che lunedì sera hanno scritto alla lavagna un ricordo per i piccoli alunni della scuola primaria.

Al seggio a Sorisole è arrivata anche... una mucca. E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto
Il messaggio di ringraziamento dei poliziotti in servizio di vigilanza alla scuola di Sorisole i

Un messaggio di ringraziamento di chi è stato in servizio di vigilanza ai seggi presso la scuola di Sorisole in via Roccoli 1: «Grazie bambini per averci ospitato in questa bellissima scuola! - hanno scritto alla lavagna -. Durante questo referendum la bellezza dei vostri disegni ci ha fatto compagnia facendoci tornare indietro nel tempo. Continuate a studiare e sorridere sempre: siete voi il nostro futuro». Lo hanno hanno firmato Gianpiero e Cosimo, poliziotti della Questura di Bergamo con tanto di cuori e disegno dell’auto della polizia.

Al seggio a Sorisole è arrivata anche... una mucca. E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto
La mucca entrata nel cortile dei seggi a Sorisole

Un commento che emozionerà ragazzi e insegnanti alla ripresa delle lezioni, mentre fa sorridere l’ospite di sicuro inaspettato che ha raggiunto il seggio delle scuole medie di Sorisole. All’Istituto Lanfranchi, sede dei seggi elettorali, domenica si è presentata un’elettrice decisamente fuori dal comune: una mucca. L’animale, dopo essere fuggito da un vicino recinto, ha pensato bene di fare una passeggiata nel cortile della scuola.

Indisturbata la mucca si è avvicinata curiosa alle finestre dell’istituto, sbirciando all’interno delle stanze dove i cittadini stavano esercitando il loro diritto di voto. La scena non è passata inosservata ai poliziotti di guardia, che si sono trovati a gestire l’imprevisto. Con pazienza e prontezza, gli agenti hanno provveduto ad allontanare l’animale dal cortile, riportando la calma tra lo stupore e i sorrisi dei presenti.

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