Cronaca / Hinterland
Sabato 30 Agosto 2025
in aggiornamento

Albino, schianto alla galleria del Dosso: due donne ferite - Foto

L’INCIDENTE. Quattro auto coinvolte in un incidente avvenuto poco prima delle 20 di sabato 30 agosto. Una donna di 53 anni e una di 27 ricoverate in codice giallo all’ospedale di Seriate. Galleria riaperta alle 22.

Redazione Web
Redazione Web
L’incidente alla galleria del Dosso ad Albino nella serata del 30 agosto
L’incidente alla galleria del Dosso ad Albino nella serata del 30 agosto

Quattro auto coinvolte, due feriti non gravi: è il primo bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 19.50 di sabato 30 agosto lungo la galleria del Dosso ad Albino e che ha coinvolto almeno sei persone. Due donne, una di 53 anni e una di 27 anni, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Seriate, mentre gli altri hanno riportato solo contusioni e traumi lievi che non hanno richiesto ricovero.

Una delle auto coinvolte nell’incidente ad Albino
Una delle auto coinvolte nell’incidente ad Albino

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui auto medica e ambulanze. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e chiarire la dinamica dello schianto. La galleria è stata infatti chiusa per un paio d’ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Disagi per il traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi.

Seriate
Salute
Ferite, Lesioni
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali