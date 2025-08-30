Cronaca / Hinterland
Sabato 30 Agosto 2025
Albino, schianto alla galleria del Dosso: due donne ferite - Foto
L’INCIDENTE. Quattro auto coinvolte in un incidente avvenuto poco prima delle 20 di sabato 30 agosto. Una donna di 53 anni e una di 27 ricoverate in codice giallo all’ospedale di Seriate. Galleria riaperta alle 22.
Quattro auto coinvolte, due feriti non gravi: è il primo bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 19.50 di sabato 30 agosto lungo la galleria del Dosso ad Albino e che ha coinvolto almeno sei persone. Due donne, una di 53 anni e una di 27 anni, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Seriate, mentre gli altri hanno riportato solo contusioni e traumi lievi che non hanno richiesto ricovero.
Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui auto medica e ambulanze. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e chiarire la dinamica dello schianto. La galleria è stata infatti chiusa per un paio d’ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Disagi per il traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi.
