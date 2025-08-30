Albino, schianto alla galleria del Dosso: due donne ferite - Foto

Quattro auto coinvolte, due feriti non gravi: è il primo bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 19.50 di sabato 30 agosto lungo la galleria del Dosso ad Albino e che ha coinvolto almeno sei persone. Due donne, una di 53 anni e una di 27 anni, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Seriate, mentre gli altri hanno riportato solo contusioni e traumi lievi che non hanno richiesto ricovero.