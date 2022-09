Atti vandalici contro la sede della Lega di Zanica. «Comportamento inconcepibile»

«Farlo nella notte in cui la Lega vince le elezioni con il polo di centrodestra é ancora più significativo e deve farci riflettere: siamo in democrazia a chi ha vinto lo ha fatto in modo netto e trasparente - continua il primo cittadino -. Non so se basta la solidarietà in questo momento; serve una presa di coscienza e una condanna collettiva. Mi sto recando presso la locale stazione dei Carabinieri per comprendere se e quali azioni siano possibili per individuare i responsabili di un gesto come questo».