Auto contro moto ad Albano, strada chiusa e traffico deviato per due ore
L’INCIDENTE. Scontro tra un’auto e una moto all’altezza di Albano (e non Brusaporto, ndr), sulla statale 42: la strada è stata chiusa, ferito un 38enne.
Brusaporto
Un tratto della strada statale 42 «del Tonale e della Mendola» è temporaneamente chiuso al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Albano Sant’Alessandro. Nell’incidente, sui cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti un’auto e una moto.
Lo scontro intorno alle 15 di sabato 28 marzo: ferito un uomo di 38 anni, non dovrebbe essere in pericolo di vita nonostante sia stato trasferito in ospedale a Bergamo in codice rosso.
Strada chiusa
Il traffico è stato deviato, sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. In azione la polizia locale di Albano per i rilievi e la polizia dei Colli a supporto per gestire la viabilità rallentata. La carreggiata è stata riaperta poco dopo le 17.
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