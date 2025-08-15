Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Venerdì 15 Agosto 2025

Auto contro moto: è di Bergamo l’uomo ferito a Paladina

LO SCONTRO. Incidente nella mattinata di Ferragosto: intorno alle 8.30 di venerdì 15 agosto a Paladinia un uomo è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in codice rosso.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La vettura e la moto coinvolte nello schianto
La vettura e la moto coinvolte nello schianto
(Foto di Colleoni)

Paladina

Incidente stradale nella mattinata di Ferragosto: un uomo di 67 anni, residente a Bergamo, è rimasto ferito sulla via Provinciale, all’altezza di Paladina, intorno alle 8.30. Si tratta di un motociclista che è caduto dalla sua moto dopo essersi scontrato con una macchina, una Opel station wagon, all’altezza dell’Artigiana del Mobile, salone di arredamento.

Incidente a Paladina: sul posto la polizia stradale
Incidente a Paladina: sul posto la polizia stradale
(Foto di Colleoni)

Ferito un 67enne

Sul posto immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica. Le sue condizioni paiono critiche: il 67enne è stato trasferito al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in codice rosso.

Ancora poche le informazioni sulla dinamica dello schianto, a rilevare l’incidente la polizia stradale di Bergamo. Dalle prime indicazioni, l’’auto - guidata da un uomo di Melzo - stava svoltando quando alle sue spalle è sopraggiunta la moto, una Triumph: nello scontro il motociclista è caduto a terra finendo ai margini della carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paladina
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Salute
Ferite, Lesioni
Polizia Stradale