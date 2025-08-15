Auto contro moto: è di Bergamo l’uomo ferito a Paladina

Incidente stradale nella mattinata di Ferragosto : un uomo di 67 anni, residente a Bergamo , è rimasto ferito sulla via Provinciale, all’altezza di Paladina, intorno alle 8.30 . Si tratta di un motociclista che è caduto dalla sua moto dopo essersi scontrato con una macchina, una Opel station wagon, all’altezza dell’Artigiana del Mobile, salone di arredamento.

Ferito un 67enne

Sul posto immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica. Le sue condizioni paiono critiche : il 67enne è stato trasferito al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo in codice rosso.

Ancora poche le informazioni sulla dinamica dello schianto, a rilevare l’incidente la polizia stradale di Bergamo. Dalle prime indicazioni, l’’auto - guidata da un uomo di Melzo - stava svoltando quando alle sue spalle è sopraggiunta la moto, una Triumph: nello scontro il motociclista è caduto a terra finendo ai margini della carreggiata.