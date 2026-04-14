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Cronaca / Hinterland Martedì 14 Aprile 2026

Autostrada A4, tra il 17 e il 18 aprile chiusure notturne di quattro caselli

VIABILITÀ. Coinvolte le stazioni di Seriate e Ospitaletto e, in modalità alternata, di Cavenago e Trezzo.

Redazione Web
Redazione Web

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Autostrada A4, tra il 17 e il 18 aprile chiusure notturne di quattro caselli
L’uscita di Seriate sull’autostrada A4

Chiusure ai caselli sull’autostrada A4 nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile: coinvolte le stazioni di Seriate, Ospitaletto, Cavenago e Trezzo, per lavori di ispezione, manutenzione e pavimentazione.

A4, le chiusure nel dettaglio

Dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato saranno chiusi i caselli di Seriate e Ospitaletto, solo in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa a Seriate si consiglia l’uscita di Grumello, in alternativa a Ospitaletto quella di Brescia ovest.

Sempre dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 aprile saranno chiusi, in modalità alternata, i caselli di Cavenago e Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa a Cavernago si consiglia di usare le stazioni di Agrate e Trezzo; in ulteriore alternativa, uscire ad Agrate, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano. In alternativa a Trezzo si consiglia di usare le stazioni di Cavenago e Capriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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