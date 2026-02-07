Azzano San Paolo, dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Ad Azzano San Paolo

I militari sono intervenuti ad Azzano San Paolo: l’uomo, cittadino italiano, in stato d’alterazione dovuta verosimilmente all’assunzione di alcolici, stava turbando l’ordine e la sicurezza pubblica. Giunti sul posto a seguito di diverse chiamate al 112, i carabinieri hanno cercato di riportare la calma. Tuttavia, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, intralciando il traffico tentando di gettarsi tra le vetture in transito: l’uomo, invece, ha improvvisamente aggredito i militari, sferrando un pugno al volto del capo-equipaggio e numerosi calci al carabiniere in suo ausilio. Messo in sicurezza, ha continuato a dimenarsi, aggrappandosi a un tergicristallo dell’auto di servizio, danneggiandolo.