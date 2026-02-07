Cronaca / Hinterland
Sabato 07 Febbraio 2026
Azzano San Paolo, dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri: arrestato
IL CASO. I militari intervenuti hanno rimediato rispettivamente 10 e 9 giorni di prognosi. Danneggiata anche l’auto di servizio.
Azzano San Paolo
Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Ad Azzano San Paolo
I militari sono intervenuti ad Azzano San Paolo: l’uomo, cittadino italiano, in stato d’alterazione dovuta verosimilmente all’assunzione di alcolici, stava turbando l’ordine e la sicurezza pubblica. Giunti sul posto a seguito di diverse chiamate al 112, i carabinieri hanno cercato di riportare la calma. Tuttavia, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, intralciando il traffico tentando di gettarsi tra le vetture in transito: l’uomo, invece, ha improvvisamente aggredito i militari, sferrando un pugno al volto del capo-equipaggio e numerosi calci al carabiniere in suo ausilio. Messo in sicurezza, ha continuato a dimenarsi, aggrappandosi a un tergicristallo dell’auto di servizio, danneggiandolo.
In accordo con il pubblico ministero, l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri. Nella stessa mattinata del 7 febbraio si è svolta l’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria due volte a settimana. I militari si sono recati in ospedale e hanno riportato rispettivamente 10 e 9 giorni di prognosi, salvo complicazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA