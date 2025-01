Banda del botto, nella notte fatto saltare il bancomat della Bper a Torre Boldone

Banda del botto in azione a Torre Boldone, dove nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio è stato fatto saltare il bancomat della filiale Bper in via Carducci, non lontano dalla fermata della linea T1 Bergamo-Albino. Ancora da quantificare il bottino del colpo. Il rumore dell’esplosione, nel cuore della notte, ha svegliato i residenti, che hanno lanciato l’allarme: «All’inizio pensavamo fosse un petardo, uno di quelli avanzati dai festeggiamenti per il nuovo anno, l’odore di polvere da sparo era fortissimo», raccontano.