Briantea, a Curno in arrivo il Rosso stop: «Così miglioriamo la sicurezza»

Sulla strada Briantea, a Curno, i semafori posti in prossimità del viadotto ferroviario monteranno nelle prossime settimane il Rosso stop e quindi gli utenti della strada dovranno fare attenzione a rispettare le luci semaforiche. L’amministrazione comunale di Curno, in accordo con la polizia locale, ha deciso di installare questo dispositivo omolagato, secondo le normative dettate dal Codice della strada, che rileva le infrazioni degli utenti stradali che non rispettano il rosso.