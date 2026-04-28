Brusaporto, esalazioni da una cisterna: due operai gravi

Grave incidente alla Carrara Group, azienda di smaltimento rifiuti di Brusaporto, in via Artigiani. Due operai, secondo le prime informazioni, avrebbero inalato sostanze acide provenienti da una cisterna e sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanze e automediche, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats. In totale sono cinque le persone coinvolte, ma solo due risultano in condizioni critiche.

I vigili del fuoco a Brusaporto

(Foto di Colleoni) I vigili del fuoco a Brusaporto

(Foto di Colleoni)

L’allarme è scattato alle 18.32 di martedì 28 aprile. Da una prima ricostruzione, un operaio sarebbe entrato in un camion cisterna per pulirla, perdendo i sensi a causa delle esalazioni. Un secondo lavoratore, intervenuto dall’alto della cisterna, avrebbe a sua volta inalato gli acidi, accusando un malore: i due sarebbero svenuti all’interno del mezzo.

Cinque operai coinvolti, due sono gravi

Un terzo collega ha prestato i primi soccorsi praticando la respirazione bocca a bocca, mentre i vigili del fuoco hanno estratto il primo operaio dall’interno della cisterna. Altri due operai sono intervenuti per prestare i soccorsi e dare l’allarme. I due lavoratori più gravi sono stati trasferiti in ospedale, al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. In ospedale anche gli altri tre: non sono gravi. I lavoratori hanno un’età compresa tra i 32 e i 54 anni,