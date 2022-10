Bus per Orio, ispettori in azione: controlli ai biglietti, via gli abusivi

A una settimana di distanza dall’assalto ai bus di Atb in partenza dalle Autolinee e diretti a Orio, nel pomeriggio di sabato 22 ottobre sono entrati in azione gli ispettori dell’azienda di trasporto cittadina per controllare i biglietti a tutti i passeggeri. All’apertura di ciascuna delle porte d’ingresso degli autobus i passeggeri in partenza – comunque molto numerosi – si sono trovati di fronte gli ispettori-controllori, che hanno chiesto a tutti i ticket. Non sono mancati momenti di tensione, soprattutto negli orari di punta, quando è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sono così arrivati alle Autolinee gli agenti delle Volanti della questura e anche i carabinieri, che hanno riportato l’ordine.