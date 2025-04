Cantiere T2, nuove modifiche alla viabilità: restringimenti in via Corridoni per oltre due mesi

È in arrivo una lunga stagione di cantieri per i residenti dei quartieri interessati dalla futura Linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almé. Da lunedì 5 maggio, infatti, prenderanno il via i lavori per lo spostamento dei sottoservizi, interventi indispensabili per preparare il terreno alla realizzazione della nuova infrastruttura di trasporto pubblico. Le modifiche alla viabilità, già ufficializzate con apposita ordinanza comunale, coinvolgeranno via Corridoni e Piazzale Loverini, con chiusure parziali, deviazioni e restringimenti che resteranno in vigore fino a sabato 12 luglio.

Piazzale Loverini chiuso al traffico e alla sosta

Nel dettaglio, il provvedimento più impattante riguarda Piazzale Loverini, nel tratto compreso tra via Corridoni e il civico 7, dove sarà istituito il divieto totale di transito e di sosta permanente su entrambi i lati, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori.

Via Corridoni: carreggiata ristretta e limite di velocità

In via Corridoni, tra via Bronzetti e via Bianzana, è previsto un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia. La circolazione sarà alternata sulla semicarreggiata libera dal cantiere, con l’introduzione di un limite di velocità a 30 km/h. Anche i pedoni dovranno cambiare percorso: il transito sarà vietato sul lato interessato dai lavori, ma sarà predisposto un attraversamento temporaneo all’altezza del civico 11, per consentire lo spostamento sul marciapiede opposto.

Modifiche anche in via Barzizza e via Lesbia Cidonia