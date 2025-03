Chiusura di Gorle, accordo trovato in Provincia: si interviene sul semaforo della Martinella

Il test del Comune di Gorle sulla chiusura dei varchi di via Trento e via Martinella quasi certamente si chiuderà prima del tempo - secondo il quadro ipotizzato, entro fine aprile - ma per consentire l’avvio di una nuova sperimentazione sulla viabilità. L’intesa è stata trovata in particolare tra il sindaco di Gorle, Giovanni Testa, e l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda, e prevede da maggio e fino alla fine delle scuole, subito dopo la fine della sperimentazione dei due accessi, di intervenire sul semaforo della Martinella applicando il verde continuo per tutto il giorno (con chiamata del rosso per l’attraversamento dei pedoni). Una soluzione molto dibattuta, ma avanzata per permettere di snellire il traffico nel bacino est della città.