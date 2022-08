Continua la lotta alla sosta selvaggia, altre 150 multe a Oriocenter

Ancora 150 multe in una notte, questa volta tra venerdì e sabato, alle auto in sosta parcheggiate ad Oriocenter. Prosegue il braccio di ferro tra i furbetti che lasciano la macchina in divieto di sosta a pochi passi dall’aeroporto prima di partire per le vacanze, e gli agenti della polizia locale di Orio al Serio. Questo fine weekend, per la terza volta in due settimane, sono proseguiti gli interventi per scoraggiare un fenomeno, quello della sosta selvaggia, che si ripresenta con puntualità nel periodo delle vacanze e che si è riaffacciato quest’anno a Oriocenter, dopo la pandemia.