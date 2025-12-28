Cronaca / Hinterland
Domenica 28 Dicembre 2025
Curno piange «Giacomino» Gherardi, anima degli Alpini e volontario dal cuore d’oro
IL LUTTO. I funerali si terranno martedì 30 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno.
Curno
Curno piange «Giacomino» Gherardi, volontario appassionato e anima del Gruppo Alpini comunale, di cui è stato presidente per 18 anni. Gherardi si è spento domenica a 80 anni, circondato dall’affetto della moglie Rosanna, del figlio Matteo, dei fratelli e delle sorelle. Uomo rigoroso ma dal grande cuore, la comunità curnese lo ricorda per il suo impegno civico come capogruppo degli Alpini ma anche nella Protezione civile.
«Salutiamo un alpino generoso, operoso, che non ha mai fatto mancare il suo impegno per la nostra comunità, diventandone una colonna. Ci mancherà il suo sguardo attento e il suo esemplare senso civico», è il pensiero del sindaco Andrea Saccogna, che sottolinea come proprio a Gherardi il Comune assegnò nel 2014 «il primo Premio della Solidarietà» dedicato alle figure di spicco del volontariato.
Parenti e amici potranno visitare il feretro alla Casa del Commiato di Ponte San Pietro. I funerali si terranno martedì 30 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno.
