Curno piange «Giacomino» Gherardi, anima degli Alpini e volontario dal cuore d’oro

Curno piange «Giacomino» Gherardi, volontario appassionato e anima del Gruppo Alpini comunale, di cui è stato presidente per 18 anni. Gherardi si è spento domenica a 80 anni, circondato dall’affetto della moglie Rosanna, del figlio Matteo, dei fratelli e delle sorelle. Uomo rigoroso ma dal grande cuore, la comunità curnese lo ricorda per il suo impegno civico come capogruppo degli Alpini ma anche nella Protezione civile.