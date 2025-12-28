Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Domenica 28 Dicembre 2025

Curno piange «Giacomino» Gherardi, anima degli Alpini e volontario dal cuore d’oro

IL LUTTO. I funerali si terranno martedì 30 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Curno

Curno piange «Giacomino» Gherardi, volontario appassionato e anima del Gruppo Alpini comunale, di cui è stato presidente per 18 anni. Gherardi si è spento domenica a 80 anni, circondato dall’affetto della moglie Rosanna, del figlio Matteo, dei fratelli e delle sorelle. Uomo rigoroso ma dal grande cuore, la comunità curnese lo ricorda per il suo impegno civico come capogruppo degli Alpini ma anche nella Protezione civile.

«Salutiamo un alpino generoso, operoso, che non ha mai fatto mancare il suo impegno per la nostra comunità, diventandone una colonna. Ci mancherà il suo sguardo attento e il suo esemplare senso civico», è il pensiero del sindaco Andrea Saccogna, che sottolinea come proprio a Gherardi il Comune assegnò nel 2014 «il primo Premio della Solidarietà» dedicato alle figure di spicco del volontariato.

Parenti e amici potranno visitare il feretro alla Casa del Commiato di Ponte San Pietro. I funerali si terranno martedì 30 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curno
Ponte San Pietro
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Gente, Persone
Sport
alpinismo
Giacomino Gherardi
Lorenzo Catania
Andrea Saccogna
Gruppo Alpini comunale
protezione civile
comune